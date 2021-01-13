Gülşehir’de karantinayı ihlal eden şahsa 3 bin 400 lira ceza kesildi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde temaslı olduğu için karantinada olması gereken şahsa 3 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir 2.Asliye Mahkemesince basit yaralama suçundan aranan L.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan L.S. mahkemede ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından korona virüs ile mücadele kapsamında temaslı olmasından dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararlarına aykırılık suçundan 3 bin 400 lira idari para cezası kesilirken şahsın KYK yurduna götürülmesi için 112 ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.