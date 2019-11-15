Gülşehir’de 3 mahallede yol yapım çalışmaları devam ediyor

Gülşehir Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde devam eden kilitli parke taş döşeme çalışması aynı hızla devam ediyor. İki ekiple Erol Ünlüsoy mahallesi ve Oruçreis mahallesinde cadde ve sokakları kilitli parke ve taş ile döşeten Başkan Fatih Çiftçi, üçüncü ekibi oluşturarak Tuzköy mahallesi Sarıkamış caddesinde çalışmaları yoğunlaştırdı.

Erol Ünlüsoy mahallesindeki tüm cadde ve sokakları tamamlayan daha sonra Fatih Mahallesine geçen belediye ekipleri, diğer taraftan da Oruçreis Mahallesindeki kalan 3 sokağı tamamlıyor.

Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Oruçreis Mahallesinde devam eden kilitli parke taş döşenen sokakları gezdi.

Mahallede yaşayan halk ile görüşen ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan başkan Çiftçi, vatandaşın evinin önündeki yapılmasını istediği ölçüler dikkate alındığını ancak matematiksel hesaplar çerçevesinde çalışmaların istişare ile yürütüldüğünü belirtti. İlçe merkezi mahallelerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Çiftçi, bir ekip daha oluşturarak Tuzköy Mahallesi Sarıkamış Caddesinde kilitli parke taş döşemeye başladıklarını kaydetti.