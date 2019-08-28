Gülşehir-Karacaşar yolu sıcak asfaltı hizmete açıldı

Gülşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Gülşehir-Karacaşar yolunda tamamlanan sıcak asfalt çalışmaları sonrasında yol düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Gülşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sıcak asfalt açılış törenine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdare Genel Sekreter vekili Ramazan Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, “Seçim döneminde söz verdiğimiz tüm çalışmaları birer birer yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamında ilçemizin önemli mahallelerinden olan Karacaşar mahallemiz yolunu sıcak asfalta kavuşturduk. Bu çalışmamızda emeği geçen İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar, milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye, İl Genel Meclis Başkanımız gürbüz Dinç’e ve İl Özel İdaremize teşekkür ederiz” dedi.
Gülşehir’de düzenlenen program konuşmaların ardından yolun hizmete açılması ile devam ederken daha sonra ise AK Parti heyeti vatandaşlar ile sohbet etti.
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 15:52