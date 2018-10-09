Göremede Çocuk Parkları Yapımı Sona Erdi

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, yeni çocuk parkları yapımının sona erdiğini söyledi

Göremede Çocuk Parkları Yapımı Sona Erdi
banner230

Afat mahallesi, orta mahalle ve Göreme ilkokul ve ortaokulun oyun alanına çocuk parkı  Mahalleler ve okul için  gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap verilmeye çalışıldığını ifade eden Cingil, "Hangi mahallemizin ne ihtiyacı varsa yapıyoruz. Bütçe ve imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Beldemize sosyal tesisler, yollar, kaldırımlar ve parklar kazandırıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın nefes alacağı ve dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturmak. Göremede daha yaşanabilir bir hale getirmek ve yavrularımızın en tabi hakları olan oyun oynama imkanı sağlamak için yeni parklar yapmaya devam edeceğiz." Dedi.

YORUM EKLE
Gönder