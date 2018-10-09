Göremede Çocuk Parkları Yapımı Sona Erdi

Afat mahallesi, orta mahalle ve Göreme ilkokul ve ortaokulun oyun alanına çocuk parkı Mahalleler ve okul için gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap verilmeye çalışıldığını ifade eden Cingil, "Hangi mahallemizin ne ihtiyacı varsa yapıyoruz. Bütçe ve imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Beldemize sosyal tesisler, yollar, kaldırımlar ve parklar kazandırıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın nefes alacağı ve dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturmak. Göremede daha yaşanabilir bir hale getirmek ve yavrularımızın en tabi hakları olan oyun oynama imkanı sağlamak için yeni parklar yapmaya devam edeceğiz." Dedi.