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GND'den Nevşehirli Üniversite öğrencilerine özel kahvaltı programı
Nevşehir 25.10.2021, 09:21
NEVŞEHİR(MHA) Genç Nevşehirliler Derneği, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında, Nevşehirli olan ve Ankara'da üniversite kazanan öğrencilere tanışma fırsatı sağladı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde yaklaşık 200 üniversite öğrencimize kahvaltı programı düzenlendi.
Genç Nevşehirliler Derneği tarafından geçtiğimiz senelerde devam ettirilen kahvaltı programları bu sene kaldığı yerden devam ediyor.
Ağca; Ankara'da okuyan Nevşehirli hemşehrilerimize bu önemli buluşmanın bizi güçlendireceğini ve birlikteliğimizi sağlamlaştıracağını söyledi.
Ağca, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm değerli hemşehrilerimize ve derneğin üyelerine canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim" dedi.