GND'den Nevşehirli Üniversite öğrencilerine özel kahvaltı programı

NEVŞEHİR(MHA) Genç Nevşehirliler Derneği, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında, Nevşehirli olan ve Ankara'da üniversite kazanan öğrencilere tanışma fırsatı sağladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde yaklaşık 200 üniversite öğrencimize kahvaltı programı düzenlendi.

Genç Nevşehirliler Derneği tarafından geçtiğimiz senelerde devam ettirilen kahvaltı programları bu sene kaldığı yerden devam ediyor.

Genç Nevşehirliler Derneği kurucu başkanı Ziya Ağca ve yönetim kurulu tarafından Ekim ayı itibariyle öğrenci bursları ile ilgili çalışmaları son aşamalarına geldi. Öğrencilere özel bir tanışma faaliyeti, derneğin asli amaçlarından birini gerçekleştirmek için önemli bir unsur olduğunu dile getirdi. .

Ağca; Ankara'da okuyan Nevşehirli hemşehrilerimize bu önemli buluşmanın bizi güçlendireceğini ve birlikteliğimizi sağlamlaştıracağını söyledi.

Ağca, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm değerli hemşehrilerimize ve derneğin üyelerine canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim" dedi.