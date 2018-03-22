Gizligider'den Üç Aylar Ve Regaib Kandili Mesajı

Cenâb-ı Hak’ka yürekten yöneliş ve yakarışın yoğunlaştığı, O’nun sonsuz affından, merhametinden ve rahmetinden yararlanma fırsatı olan Regaib Kandili aynı zamanda milletimizin kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran ve manevi dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gecedir.

“Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diye dua eden Sevgili Peygamberimizin (SAV) ümmeti olarak bu mübarek gecede ve üç aylarda sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.

Bu düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm islam aleminin Regaib Kandilini ve üç aylarını kutluyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 14:41