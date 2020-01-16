Geri dönüşüm konusunda vatandaşlar bilinçlendiriliyor
Nevşehir Belediyesi Tarafından Evsel Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması İçin Ev Ve İş Yerlerinde Vatandaşlara Yönelik Bilgilendirme Çalişmasi Yapılıyor.
Nevşehir Belediyesi tarafından evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ev ve iş yerlerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapılıyor.
Nevşehir Belediyesi ile Almanya Neuss Belediyesi’nin geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı şekilde toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırladığı AB Projesi kapsamında, Nevşehir’ in Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerine 117 adet Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirildi.
Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından da desteklenen proje kapsamında hazırlanan el broşürleri çeşitli mahallelerdeki ev ve işyerlerine dağıtılarak proje hakkında vatandaşlara bilgiler veriliyor.