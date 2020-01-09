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Gençlik ve Spor İl Müdür Ünlüer, KGK’ni ziyaret etti
Gençlik Ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer Ve Beraberinki Heyet Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığını Ziyaret Etti.
Nevşehir 09.01.2020, 16:48
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve beraberinki heyet Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.
Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretlerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve beraberindekilere teşekkür ederken konsey hakkında bilgiler verdi.