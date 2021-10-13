Gençler Kayaşehir’e Hayran Kaldı

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları” kapsamında ülkemizin 81 ilinden 162 genç Nevşehir’e geldi.

Hafta başından bu yana Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezen gençler Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezine geldi.

Nevşehir Kalesi eteklerinde 6. Yüzyıl’dan günümüze yaşam izlerinin bulunduğu tarihi kaya oyma yamaç yerleşim merkezini gezen gençlere Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Buradaki kaya oyma yaşam alanları, bezirhaneler ve tünelleri hayranlıkla gezen gençler bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler.