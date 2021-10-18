Gece Yolcuları Konseri 23 Ekim Cumartesi Günü Yapılacak

Nevşehir Belediyesi, 23 Ekim Cumartesi akşamı Yalan, Neden, Ölüm De Var, Hüzün, Unut Beni gibi şarkıları ile büyük beğeni toplayan Gece Yolcuları’nı 23 Ekim Cumartesi günü Nevşehirliler ile buluşturacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser programı Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu arkasında bulunan TÜİK Meydanın da gerçekleştirilecek.

Saat 19.30’da başlayacak olan konsere dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Konser Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.