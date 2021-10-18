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Gece Yolcuları Konseri 23 Ekim Cumartesi Günü Yapılacak
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sevilen müzik grubu Gece Yolcuları’nın sahne alacağı konser programı 23 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.
Nevşehir 18.10.2021, 12:52
Nevşehir Belediyesi, 23 Ekim Cumartesi akşamı Yalan, Neden, Ölüm De Var, Hüzün, Unut Beni gibi şarkıları ile büyük beğeni toplayan Gece Yolcuları’nı 23 Ekim Cumartesi günü Nevşehirliler ile buluşturacak.
Saat 19.30’da başlayacak olan konsere dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.
Konser Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.