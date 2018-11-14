Forum Kapadokya 9. yaşını muhteşem bir Emre Aydın konseriyle kutluyor!

25 Kasım Pazar günü sevilen şarkılarını Forum Kapadokya misafirleri için söyleyecek olan ünlü sanatçı, konserin yanı sıra DJ Yasemin Şefik’in katılımıyla keyifli bir söyleşi de gerçekleştirecek. Ekim ayında başlayan “Yılın Şengelir Ailesi” yarışmasının kazananlarının da açıklanacağı doğum günü etkinlikleri için 25 Kasım’da Forum Kapadokya’ya davetlisiniz!

Forum Kapadokya, dokuzuncu yılına özel düzenlediği pek çok kampanya ve etkinliğin yanı sıra, 25 Kasım 2018 Pazar günü muhteşem bir Emre Aydın konseri ve söyleşisine ev sahipliği yapacak. Saat 16.00’da başlayacak ve ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte Emre Aydın, en sevilen parçalarını Forum Kapadokya misafirleri için söyleyecek.

Yılın Şengelir Ailesi’nde heyecanlı bekleyiş 25 Kasım’da son buluyor!

Forum Kapadokya’nın 15 Ekim’de başlattığı ödüllü yarışma Şengelir Ailesi’nin kazananları da 25 Kasım’da açıklanacak. Birincinin tam 5.000 TL yüklü Forum Kapadokya kartın yanı sıra 300 TL değerinde Petrol Ofisi yakıt kartına sahip olacağı yarışmada, en çok oy alan ilk 3 kişi de 150 TL değerinde Petrol Ofisi yakıt kartı kazanacak. Ayrıca en çok oy alan ilk 50 katılımcıya sürpriz hediye çeklerinin sunulacağı heyecanlı etkinlik için Forum Kapadokya’ya davetlisiniz!