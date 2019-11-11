Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonuna Nevşehirli Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın ismi verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonuna Nevşehirli akademisyen Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın ismi verildi.

Konferans salonu açılışına NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Abdullah Şengül, ismi konferans salonuna verilen Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kurdele kesiminden sonra konferans salonuna geçildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül burada yaptığı konuşmada fakülte kurulunda Prof. Dr. Korkmaz’ın isminin konferans salonuna verilmesine oy birliğiyle kabul kararı veren öğretim üyelerine ve kararı onaylayan rektörlüğe teşekkürlerini iletti.

Konferans salonunun açılışında konuşan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz öğrencilere yapacakları işlerin ülkeye değer katması gerektiğini vurgulayan tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Korkmaz açılışta yaptığı konuşmada “Bizler burada bir şeyler yapıyoruz ama bütün mesele bizim şahsi çalışmamızdır. Bunun memlekete verdiği bir değer var. Şahıslar kendi çalışmalarını nihayet bir yere kadar yürütürler sonra o başkalarına intikal eder. Milletlerin, toplumların değerleri onların kabiliyetleri, yetenekleri ve elde ettikleri başarılarla ölçülür” diye konuştu.

Açılış sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, ismi konferans salonuna verilen Nevşehirli Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.