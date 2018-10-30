Evinde ilaç içen doktor intihara kalkıştı

Nevşehir’de bir doktor evinde ilaç içerek intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir ailevi problemleri olduğu öğrenilen Dr. P.Ö Nevşehir’deki evinde ilaç içerek intihar etti. Sabah hastaneye gelmeyen doktordan şüphelenen çalışma arkadaşları durumu emniyet güçlerine bildirerek evine itfaiye ve polis ekiplerince çilingir yardımıyla girildi. Evinde bilinci kapalı halde bulunan doktor ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Midesi yıkanan doktorun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 22:25