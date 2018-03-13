Eskrim Türkiye şampiyonası Nevşehir’de yapılacak

2017-2018 yılı okul sporları Eskrim Türkiye şampiyonası 17-20 Mart tarihleri arasında Nevşehir’in Avanos ilçesinde yapılacak.Nevşehir’in ev sahipliğinde yapılacak olan okullar arası yıldızlar, genç kız, genç erkekler Eskrim Türkiye şampiyonası 17-20 Mart tarihleri arasında, Adana, Antalya, Kırşehir, Konya, Mersin, Kırıkkale, Adıyaman, Afyon, Ankara, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Zonguldak, Muğla, Düzce, Muş, Balıkesir, Eskişehir, Ardahan, Tokat, Van, Kastamonu, Manisa illerinin katılımı ile oynanacak.