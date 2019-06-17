DSİ ile Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz haftalarda Ankara’daki girişimleri sonucunda, özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu probleminin çözümü amacıyla yeni su depolarının yapımı konusunda Nevşehir Belediyesi ile DSİ arasındaki protokol imzalandı.

Nevşehir’in içme suyu konusunda önümüzdeki yıllarda sorun yaşamaması için çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, geçtiğimiz haftalarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda Nevşehir’e 3 yeni su deposu kazandırılıyor. Arı’nın, Ankara’daki temasları sırasında şehirde yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanılan ancak tamamlanamayan su depolarının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ile ilgili Bakan Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Aydı ile yaptığı görüşmelerin ardından söz konusu depoların ihalesi ile ilgili DSİ ve Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Söz konusu protokol ile birlikte Nevşehir’in içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun ikmal ihalesi kısa sürede gerçekleştirilerek faaliyete geçirilmesi sağlanacak.

Nevşehirli vatandaşların içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamaları için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Arı, yapılacak olan su depoları sayesinde bu konuda önemli bir adımın atılmış olacağını vurguladı. Desteklerinden dolayı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür eden Arı: ”Nevşehirli vatandaşlarımıza şehrimizin sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik. Onlara mahcup olmamak, aldığımız oyların hakkını verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İçme suyu şehrimiz için önemli bir sorundu. Bunla ilgili gerekli tüm hazırlıklarımızı yaparak Sayın Bakanımızdan destek istedik. Onların verdiği destek sayesinde şehrimize yeni su depoları kazandıracağız. Bu depolarımızın faaliyete geçmesi ile birlikte sorunumuz ciddi ölçüde azalacak. Bununla da yetinmeyip yeni projeler geliştiriyoruz. Halkımız merak etmesin, şehrin tüm sorunlarına hakimiz. Belirli bir plan ve program çerçevesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Önümüzde daha yapacak çok işimiz. Ne söz verdiysek hepsinin arkasındayız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 10:09