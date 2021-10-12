Doksar mahalle ziyaretlerine başladı

NEVŞEHİR'MHA) Göç İdaresi İl Müdürü Akif Doksar önderliğinde merkez ilçe İbrahimpaşa Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti.

Yabancı nüfusun yoğun olduğu mahallede sosyal uyum düzeyinin belirlenmesi, birlikte yaşama kültürü ve mahalle kültürü hakkında farkındalık yaratılması, muhtarların öneri ve görüşlerinin alınması amacıyla öncelikle İbrahimpaşa Mahalle Muhtarlığı ziyaret edilerek ardından Suriye uyruklu iki aileye hane ziyareti ile Türk ve yabancı esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

İbrahimpaşa Mahalle Muhtarı Hallav Tuncay Orhan'ın da eşlik ettiği ziyarette mahalle düzeyinde sosyal uyumda yaşanan zorluklar, her iki toplumda da ilişkileri pozitif etkileyecek öneriler, yardım ve hizmetler ihtiyaç duyulan kişilerin gerekli kurumlara yönlendirilmesi, yanlış algıların kırılarak toplumsal gerginliklerin azaltılması konularında görüşmeler yapıldı.

Yapılan hane ziyaretlerinde İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yabancılar İçin Kent Rehberi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce gönderilen MUYU Eğlence Kutusu, maske, okul çantası, su matarası vb hediyeler takdim edildi.