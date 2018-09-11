Doğru’dan Üniversitelilere başarılar temennisi

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Şube başkanı Abdurrahim Doğru, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Doğru’dan Üniversitelilere başarılar temennisi
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çatısı altında eğitim öğretim görecek olan tüm öğrencilere başarılı bir yıl temennisinde bulunan Doğru, “Nevşehir Hacı Bektaş veli üniversitemizin yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesi ile öğrencilerimize başarılar diliyorum, öğrencilerimizin milli ve manevi yönden kendilerini geliştirecek donanıma sahip olmaları hem ülkemizin hem de insanlığın kurtuluşu için acil ve yapılması şart olan bir görevdir, bizler AGD-MGV olarak bu şuurda olacak bir gençliğin teşekkülü için gayret etmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

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