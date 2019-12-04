Son Dakika

Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Nevşehir 04.12.2019, 11:28
Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı
banner230

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Polis ekipleri tarafından Derinkuyu’da 246 şahsın GBT kontrolünün yapılmasının yanı sıra 88 araç, 18 umuma açık işyeri ve 7 metruk bina kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kartuş ve 1 adet bıçak ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@