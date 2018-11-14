Cumhuriyet ve Ersular İlkokuluna Yardım Yaptılar

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir davranışa imza atan Altınyıldızlı öğrenciler, toplam okul nüfusunun 363 olduğu ve bu rakamın 263 öğrencisinin yabancı uyruklu olduğu Cumhuriyet İlkokulu ve toplam nüfusun 400 olduğu ve bu rakamın 200 öğrencisinin yabancı uyruklu olan Ersular İlkokulu öğrencilerine toplam 60 koli oyuncak, kırtasiye, kışlık mont, ayakkabı ve kıyafet kurum yöneticileri tarafından hediye edildi.

Aldıkları malzemeler karşısında büyük mutluluk yaşayan Devlet Okulu öğrencileri Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerine teşekkür ettiler. Her yıl yaptıkları sosyal projeler ve empati olgusunu göz önünde bulundurarak hareket eden Altınyıldız İlköğretim Kurumu büyük takdir topluyor.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kubilay Özdil yaptığı açıklamada “Sosyal ve ekonomik gücü zayıf öğrencilerimize yapılan bu yardımlar bizleri çok mutlu etmiştir. Özellikle 363 öğrencimizin 263 tanesinin yabancı uyruklu olması aslında ihtiyaç noktasında büyük önem arz etmekte. Okulumuz da Suriye, Afganistan, Irak, İran ve Türkiye olmak üzere toplam 5 ayrı milletden öğrencilerimiz var. Bu manada Özel Altınyıldız İlköğretim Müdürü Mehmet Eravcı en başta olmak üzere, bütün okul idarecilerine, okul yönetimine, öğrenci velilerine ve özellikle kalpleri yıldız gibi olan Altınyıldızlı öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle kış ayına gireceğimiz bu günlerde ihtiyaç sahibi gerçekten çok zor durumda olan hem yabancı hem de yerli birçok öğrencimiz var. Yardım yapan kişilerden ve kurumlardan Allah razı olsun. Sayılarının daha çok artması temennisiyle ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardım yapılabilmesi için bütün yardımseverleri vicdanen davet ediyorum” diye konuştu.