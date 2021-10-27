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Cumhuriyet Bayramı’nda Gökyüzü Ay Yıldızlı Uçurtmalarla Şenlenecek
Nevşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hafta sonu Uçurtma Şenliği düzenlenecek.
Nevşehir 27.10.2021, 11:29
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı çerçevesinde 30 Ekim Cumartesi günü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Uçurtma Şenliği yapılacak.
7’den 70’e tüm vatandaşların katılabilecekleri şenliğe katılan vatandaşlara ay yıldızlı uçurtmaları Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılacak.