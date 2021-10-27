Cumhuriyet Bayramı’nda Gökyüzü Ay Yıldızlı Uçurtmalarla Şenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı çerçevesinde 30 Ekim Cumartesi günü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Uçurtma Şenliği yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisinde bulunan 3 Nolu Çim Saha’da gerçekleştirilecek olan Uçurtma Şenliği Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak.

7’den 70’e tüm vatandaşların katılabilecekleri şenliğe katılan vatandaşlara ay yıldızlı uçurtmaları Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılacak.