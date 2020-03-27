banner283

Son Dakika

Çöp konteynerleri temizlenerek ilaçlanıyor

YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVID-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN NEVŞEHİR BELEDİYESİ, YER ALTI VE YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİNİ TEMİZLEYEREK İLAÇLIYOR

Nevşehir 27.03.2020, 11:31 27.03.2020, 13:32
Çöp konteynerleri temizlenerek ilaçlanıyor
banner230

Yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini temizleyerek ilaçlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı yurt genelinde başlatılan mücadele sürerken, Nevşehir’de de belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu amaçla kurulan ekip, şehrin çeşitli mahallelerinde bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyini titizlikle temizledikten sonra basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte ederek ilaçlıyor.

Yaya kaldırımlarında bulunan çöp sepetlerinde de aynı işlemi gerçekleştiren belediye ekipleri, bu çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@