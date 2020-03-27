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Çöp konteynerleri temizlenerek ilaçlanıyor
YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVID-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN NEVŞEHİR BELEDİYESİ, YER ALTI VE YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİNİ TEMİZLEYEREK İLAÇLIYOR
Nevşehir 27.03.2020, 11:31 27.03.2020, 13:32
Yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini temizleyerek ilaçlıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı yurt genelinde başlatılan mücadele sürerken, Nevşehir’de de belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yaya kaldırımlarında bulunan çöp sepetlerinde de aynı işlemi gerçekleştiren belediye ekipleri, bu çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek.