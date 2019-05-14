''Çocukların Doyamadıkları Okul'' Altınyıldız Kreş ve Anaokulu

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri sadece ders ya da dinlenme saatlerinde değil, derslerin sona ermesi ile de okul imkânlarından yararlanıyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrencilere ve velilere kapılar kapatılmayarak, ders sonrası, Cumartesi ve Pazar günleri okul bahçesinden yararlanılıyor.

Kreş ve Anaokulu bahçesinde bulunan trombolinde dakikalarca zıplayan çocuklar, oradan hayvanat bahçesine geçip hayvanları seviyor. İsteyen öğrenciler Trafik pistinde akülü araçları kullanıyor. Çocuk oyun bahçesinde, Halı sahada istedikleri kadar eğleniyorlar.

Çocukları, oyun stantlarında, güvenli bir ortamda oynayan veliler banklarda ve dinlenme alanlarında çocuklarını bekliyor

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda hemen hemen her gün bu güzellikler yaşanıyor.Uygulamalarıyla herkesi hayran bırakan Altınyıldız Kreş ve Anaokuluna her geçen gün daha fazla rağbet oluyor.

Bölgemizin en modern, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çağdaş eğitimin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları her şey var. 400 Öğrenci kapasitesinde olan Altınyıldız Okulöncesi Kurumlarında; Spor salonu, cep sinema, teknoloji sınıfları, montessori sınıfları, uygulama mutfakları, dev oyun salonları, 2000 m2 bahçe ve açık-kapalı oyun alanları, halı saha, sera, trambolin, trafik eğitim pisti, hayvanat bahçesi bulunmaktadır.

Kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan da yararlanan Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosu tarafından yetiştirilmektedir.

“Altınyıldız Kreş ve Anaokulu; başarılı ve mutlu çocukların okulu.”