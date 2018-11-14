'Çocuk Kütüphaneleri Yaygınlaştırılmalı'

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin hiçbir zaman çocuklar ve aileleri için günümüze kadar önemli olmamasına karşın, günümüz şartlarında büyük bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Seçen,bu kapsamda Nevşehir Belediyesi olarak ilkini geçtiğimiz günlerde hizmete kazandırdıkları Millet Kıraathanesi’nin benzerlerinden 10 parkta da çocuk kütüphanelerinin şehir genelinde hizmete kazandırılması yönünde çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliği içerisinde düzenlenen 1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu ,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Salonunda başladı.

19 ülkeden çok sayıda akademisyen ve kütüphane uzmanının yanı sıra, Türkiye’den çeşitli Üniversite ve Halk Kütüphanelerinden çok sayıda uzmanın katıldığı sempozyumun açılışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu’dan Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Asiye Kakırkan Yıldız, Türkiye’de bir ilk olan bu sempozyum ile dünyada varlığı her geçen gün ortaya çıkan çocuk kütüphaneleriyle ilgili olarak ülkemizdeki çalışmaları daha yakından ele almayı ve bu yöndeki çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’da bilgiyi temel alan Anadolu’nun gönül insanlarından Hacıbektaş Veli’nin de yaşadığı bu coğrafyada kütüphanelerin ön plana alınmasını amaçlayan uluslararası sempozyumun Üniversitelerinde gerçekleştiriliyor olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını kaydetti.

Konya Ovası Projesi(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’da, KOP olarak genellikle tarımsal sulama ve buna benzer temel yatırımları önceliklerine alan bir idare olmalarına karşın sosyal anlamda insana odaklı projelere de bugüne kadar önemli katkılar sağladıklarını söyledi. Bostancı, bugüne kadar yürüttükleri çalışmalara ilişkin olarak da bilgiler aktardığı konuşmasında, bundan sonra çocuk kütüphanelerinin geliştirilmesine yönelik olarak da desteklerini ortaya koyma kararlılığı içerisinde hareket ettiklerine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’da, böyle bir çalışmanın Nevşehir’de gerçekleştiriliyor olmasının devlet memurluğu görevine ilk olarak başladığı Nevşehir’de gerçekleştiriliyor olmasının sevincini yaşadığını ifade etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ‘de çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin hiçbir zaman çocuklar ve aileleri için günümüze kadar önemli olmamasına karşın özellikle son yıllarda bu konunun büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Seçen şöyle konuştu: “Çocuklarımızın ders dışında okuma kültürünü ve beğenisini geliştirebilecek yegane kurumlar Çocuk Kütüphaneleridir! Çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri, hiçbir zaman çocuklar ve onların aileleri için günümüzdeki kadar önemli olmamıştır. Bilgiye erişim ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanı sıra, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri de toplumların önceliği durumuna gelmiştir. Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar. Çocuk kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermeli ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır. Her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve kütüphane kullanma becerilerine sahip kılınması gerekir.” dedi.

ÇOCUKLARA KÜTÜPHANE SEVGİSİ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN VERİLMELİ

Seçen, okuma ve araştırma kültürünün istenilen bir düzeyde olmamasının ana nedenlerinden birinin küçük yaşlardan itibaren kitap ve kütüphane sevgisinin kazandırılmaması olduğuna inandığını dile getirerek “ Erken yaşlardan itibaren kütüphane kullanımı desteklenen çocuklar, büyük olasılıkla ileriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olarak kalacaklardır.Ülkemizde okuma ve araştırma kültürünün henüz istenilen seviyelerde olmamasının sebeplerinden bir tanesi, küçük yaşlarda bu alışkanlıkların edinilmemiş olmasıdır. Çocuklarımızın okuma, araştırma özelliği kazanmaları ve hayal güçlerini geliştirerek gelecekteki başarı seviyelerini arttırabilmeleri için Çocuk Kütüphaneleri önem arz etmektedir.” dedi.

10 PARKA DAHA MİLLET KIRAATHANESİ OLUŞTURULMASI PLANLANIYOR

Belediye Başkanı Seçen, önümüzdeki günlerde şehir genelinde 10 park alanında çocuklarında yararlanması için ünitelerin yer alacağı Millet Kıraathaneleri kurmayı amaçladıklarını belirterek, bu konuyu gerçekleştirmede kararlı olduklarını kaydetti.

Çocukların değerli bir yatırım olduğu gerçeğine yürekten inandığını kaydeden Seçen “ Çocuklar değerli bir “yatırım”dır. Ülkemizdeki çocuk kütüphanelerinin sayısını ve niteliğini artırarak, çocuklarımızın topluma ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatılmalarına katkı sağlamak hepimizin görevidir. Bakanlığımızın, okul öncesi dönemden başlayarak, çocukları ve ailelerini kütüphanelerle tanıştırmak üzere, “Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği” alanında Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin desteğiyle yapmış olduğu “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumunda yer almaktan onur duyduğumu belirtir, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan’ da Türkiye’de ilk kitap basımının gerçekleştirildiği döneme öncülük eden Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın da asla unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Sinan,1. Uluslararası Çocuk Kütüphanesi sempozyumunun başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Açılış programında daha sonra 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumuna katkı sağlayan protokole çeşitli hediyeler takdim edildi.

Burada düzenlenen açılış töreninin sona ermesinden sonra ,sempozyuma katılan bir öğretim üyesinin çocuğunu kucağına alan Belediye Başkanı Atilla Seçen, minik kız çocuğunu bir süre sevdi.