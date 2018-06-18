Çocuk istismarcısı tutuklandı

Nevşehir’de Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında çocuk istismarcısı olan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne müracaat bulunan bir ailenin çocuğunun alınan ifadesinde Hüseyin A.’nın kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında Hüseyin A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2018, 18:57