Cappadox Festivali ertelendi

2015 yılından itibaren Uçhisar’da düzenlenen Cappadox Festivali bu yıl organizasyon firmasındaki yönetim değişikliği nedeniyle yapılmayacak.

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde 2015 yılından itibaren her yıl düzenlenen Cappadox Festivali organizasyon firmasında yapılan yönetim değişikliğinin ardından bu yıl yapılmayacağı ancak 2020 yılında yeniden Uçhisar’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan yaptığı açıklamada, göreve geldiğimiz günden itibaren başlayan Cappadox festivali organizasyon firmasında ki yönetim değişikliğinden dolayı bu yıl yapılmayacağını açıkladı. Karaaslan, “ Uçhisar Belediyesi olarak 2015 yılından itibaren Doğuş grubu bünyesinde ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz ve Kapadokya Bölgemize son derece katkısı olan Cappadox festivali organizasyon yönetiminde yaşanan değişiklikler nedeniyle bu yıl yapılamayacak. Kendileri ile yapılan görüşmelerde de organizasyon yönetiminde yeniden yapılandırma içerisinde girdiklerini ancak 2020 yılında Cappadox festivalinin yeniden yapılacağını ifade ettiler. Ama son zamanlarda Cappadox festivalinin sanki Uçhisar Belediyesi tarafından yapılmayacağı söylemleri tamamen asılsızdır. Uçhisar Belediyesi olarak bölgemizin kalkınması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizden kimsenin en küçük şüphesi olmasın” diye konuştu.