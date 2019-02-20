Camilerin kubbesindeki kurşun levhaları çalan hırsız tutuklandı

Nevşehir’de çeşitli tarihlerde 3 ayrı camiinin kubbesinde montajı tamamlanmış 104 adet kurşun levha çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Rüştü Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı külliye içerisinde devam eden cami inşaatında meydana gelen 3 ayrı caminin kubbesinde montajı tamamlanmış 104 adet yaklaşık 50 bin lira değerinde kurşun levhaların çalınması ile ilgili yapılan çalışma sonrasında M.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.S. emniyetteki ifadesinde camilerden çalmış olduğu kurşun levhaları tanımadığı şahıslara sattığını beyan etmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.