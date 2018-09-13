Bulaşıkçı, meydancı kursu başvuruları 14 Eylül’de sona eriyor

NEVŞEHİR(MHA) Kurum tarafından Bulaşıkçı /Meydancı kursu açılması planlandı. Başvuruların şahsen halk eğitimi merkezine yapılması gerekiyor.

Bulaşıkçı-Meydancı, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kirli bulaşıkları cinsleri ve kirlilik derecelerine göre sınıflandırarak temizleyebilen, alanı ile ilgili araç-gereç ve ekipmanları kullanabilen mutfak elemanı.

Kursa katılmak isteyenlerin Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olması ve Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olması isteniyor.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında;

Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, Kurum mutfaklarında, Kafeterya, pastane, bar ve restoranlarda, Yemek fabrikalarında, Ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kursu başarı ile bitiren kursiyerlere 88 saatlik sertifika verilecek. Kurs haftada iki gün planlanacak. Kurs günleri ve saatleri katılımcıların çoğunluğuna göre belirlenecek.