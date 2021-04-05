Bizler vatan nöbetimizin başındayız: hodri meydan

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hükümet Konağı önünde düzenlenen basın açıklamasında Milli İrade Platforma Sözcüsü Mustafa Özdemir, "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve haricî düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar!. Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedbahtlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dâhilî ve haricî bütün bedbahtlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "BİN gider BİR döneriz ama ZAFERLE döneriz. 1960 dan bu güne kadar 11 defa darbe/muhtıra/darbe girişimi olmuştur. Ortalama 5,5 yılda bir darbe konularını konuşuyoruz. Artık buna bir son verme zamanı gelmiştir. TBMM’ne sesleniyoruz darbeyi öven, darbe çığırtkanlığı yapan, gece yarısı muhtıra okuyan kim varsa bunların en ağır şekilde cezalandırılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Herkes haddini bilmeli, haddini bilmeyenlere de gereken ne varsa hukuk içerisinde yapılmalıdır. Nevşehir Milli İrade Platformunu oluşturan 58 STK olarak Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerinde bulundu.

Hükümet konağı önünde yapılan basın açıklamasının ardından Nevşehir Milli İrade Platformunu oluşturan 58 STK'nın imzasının bulunduğu suç duyurusu dilekçesi Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.