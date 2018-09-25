Birlik Vakfı ve DERSİAD’tan 3 bin kişiye Aşure ikramı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ziraat Bankası önündeki alanda düzenlenen etkinlikte Nevşehir Belediyesi Mehteran ekibi de marşlarıyla etkinliğe renk kattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, DERSİAD Şube Başkanı Ercan Civelek ve çok sayıda protokol mensubunun da katıldığı Aşure dağıtımına halkın ilgisi bir hayli fazla oldu.

BİRLİK VAKFI VE DERSİAD İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN AŞURE DAĞITIMINA KATILDI

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Dünya Erdemli İş Adamları Derneği(DERSİAD) Nevşehir Şubesi ile Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi’nin organizasyonu ile düzenlenen Aşure dağıtımına katıldı.

DERSİAD Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve yöneticilerinin işbirliği ile Muharrem Ayı nedeniyle gerçekleştirilen Aşure Dağıtımı Ziraat Bankası yanında gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İL Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı geleneksel Aşure dağıtımı, Cemil Usta Hocaefendinin yaptığı dua ile başladı.

Nevşehir Belediyesi Mehteran Bölüğünün kahramanlık marşları ile renk kattığı Aşure dağıtımında daha sonra Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, 3 bin kişi hazırlanan aşureleri birlikte dağıttılar.