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Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu
Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasında Şampiyon Finalde İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü’nü 8-5 Mağlup Etmeyi Başaran İtfaiye Müdürlüğü Futbol Takımı Oldu.
Nevşehir 12.11.2019, 08:54 12.11.2019, 10:32
Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon finalde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü 8-5 mağlup etmeyi başaran İtfaiye Müdürlüğü futbol takımı oldu.
Dereceye giren takımlara kupaları Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli tarafından verildi.
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