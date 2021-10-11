“Bir kap mutluluk” adlı etkinlik düzenlendi

NEVŞEHİR(MHA) Hayvan sever bir nesil yetişmesi için farklı kazanımlarla donatılmış etkinliklerle öğrencilerini buluşturan “Bir Kap Mutluluk” projesini Acıgöl Belediyesi ile Nene Hatun Anaokulu işbirliğinde gerçekleştirildi.

“Hayvanları bir gün değil her gün korumalıyız” diyerek yola çıkan öğrencilerle etkinlik kapsamında, hayvan barınakları için yardım kampanyası, sokak hayvanları için kedi-köpek evleri etkinlikleri ve hayvan hakları yürüyüşü düzenledi.

Hayvanları Koruma Gününde Belediye başkanı Ercan Ertaş'ı ziyaret ederek Proje hakkında bilgi veren Nene Hatun Ana Okulu Müdürü Berkay Dinleyen, projeye yapmış olduğu maddi ve manevi katkılarından dolayı Belediye Başkanı Ercan Ertaş’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ercan Ertaş’ta okul yöneticilerinin bu konuda duyarlılığı ve çalışmalarını takdir ettiğini, öğrencilerimizin hayvanları koruma konusunda bilinçlendirdikleri için yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti. Bundan sonra da bu gibi konularda her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, hayvanların da insanlar kadar doğada yaşama hakları olduğunun ve hayvanları sevebilmenin, onlara yardım edebilmenin insanların en büyük yeteneği olduğunun bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının önemi vurgulanıyor.