Bezirhane buluşmalarında Osmanlı kentleri konuşuldu
Bezirhane Buluşmalarının 2019 Yılı Son Etkinliği İçin Nevşehir’e Gelen Koç Üniversitesi Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, “osmanlı Kentleri” Başlıklı Söyleşide Konuştu.
Bezirhane Buluşmalarının 2019 yılı son etkinliği için Nevşehir’e gelen Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, “Osmanlı Kentleri” başlıklı söyleşide konuştu.
Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Bezirhane Buluşmaları’ etkinlikleri kapsamındaki gerçekleşen söyleşiye, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şükran Ünser, her iki üniversitenin akademisyenleri, öğrencileri ve davetliler katıldı.
Osmanlı kentlerinin; yeni kurulan kentler, Müslümanlaşmış bölgelerden alınan kentler, Hristiyan bölgelerden alınan kentler, savaşla alınan kentler, amanname ile alınan kentler ve dış işlerinde Osmanlı’ya bağlı bölgelerdeki kentler olmak üzere 6 ana başlıkta toplandığını ifade eden Yenişehirlioğlu, daha sonra katılımcılara bu kentlerle ilgili detaylı bilgileri sunumunda aktardı.
Söyleşi, Prof. Dr. Yenişehirlioğlu’nun etkinliğe katılanların konuyla ilgili sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.
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