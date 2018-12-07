Beşir Derneği Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Nevşehir Beşir Derneği Nevşehir Temsilcisi Taner DÜZGÜN; “Derneğimize yapılan yardım başvuruları neticesinde oluşan listeler doğrultusunda, başvuran ailelerin hanelerine gidip sosyal incelemelerde bulunuyoruz ve bu inceleme sonucu ihtiyaca binaen en doğru yardımı ulaştırabilmek için çalışmalar yürütüyoruz.

DÜZGÜN; Beşir Derneği Su kuyuları açma, kan bağış organizasyonları, vekâleten kurban kesimi gibi pek çok alanda insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

DÜZGÜN Hayırsever vatandaşlara seslenerek hizmetlerin büyümesi için sizlerden (bağış, zekat,) derneğimize bağışlayarak Hayır’a vesile olabilirsiniz dedi.

NEVŞEHİR BEŞİR DERNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI

0535 354 48 79- 0532 684 73 78

E mail adresi: www.besir.org.tr