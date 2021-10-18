NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un radyo programına konuk olan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, muhalefetin her iktidar, her yönetici bir şart olduğunu da dile getirirken, muhalefetin daha yapıcı ve yalansız bir siyaset yapması gerektiğine dikkat çekti.

AK Parti teşkilatlarının, Milletvekillerinin ve bizzat kendisinin halkın içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Savran, "Hep soruyorlar. Hatta biz hem parti teşkilatımız hem Milletvekillerimiz hem de ben esnaf gezilerimiz, sokakta geziyoruz. Hayırdır seçim mi var niye geldiniz diyorlar. Seçim zamanı herkes gelir. Ben ufukta bir seçim görmüyorum. 2023'te biliyorsunuz Başkanlık ve Parlamento seçimi var. İnşallah huzurlu bir şekilde, gerekli iyileştirmeler sağlanarak bir seçime gidilir. Huzur ikliminde ve sağlıklı bir şekilde seçimler yapılsın istiyoruz. Şöyle; beklemiyorum, tahmin etmiyorum ve dilemiyorum da. Çünkü ben erken bir seçimin ülkeye çok büyük bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Herkesin planını, programını ortaya koyduğu, yalansız bir seçime gideriz inşallah. Ama bu konuda bir kısım muhalefet ne yazık ki yalana sarılmış durumda. Bu halkın moralini de bozuyor. İşte Üniversite sınavından bir gün önce Katar'lı öğrenciler sınavsız üniversitelere girecek diye bir yalan atıldı. Ertesi gün haber yalanlandı. Haberi yayınlayan yayın grubu özür dilemesine rağmen bu yalanı ortaya atan muhalefet lideri özür dilemedi. İnsanların moralini bozmak, siyasi ikbal uğuruna bu yalanları atmak bir vebaldir. Sırf siyaset yapacağım diye o kadar öğrencinin psikolojilerinin bozulması çok yanlış. İşte merkez bankasıyla ilgili de bir yalan atıldı. Ortada kaybolan bir para yok. Bugün de 123 milyon dolara gelmiş durumda rezerv zaten. Muhalefet bir iktidara, yöneticiye şarttır. Ama dürüst ve yalansız muhalefet yapılmalıdır. Şehri ya da ülkeyi daha iyiye götürecek bir şekilde muhalefet yapılmalıdır. Biz eleştiriden korkmuyoruz, çekinmiyoruz, sinirlenmiyoruz. Ama doğru, motive edici, yapıcı bir eleştiriden. Hiç aslı yok iken bir konuda eleştirilince ister istemez insanın morali bozuluyor. Niye insanlar yalan söylüyor diyorsunuz. Örneğin birkaç gün önce bir yerel gazetede aylardır tamir edilmeyen su patlağı diye bir haber çıktı. Gülerek okudum, hatta halen gülümsüyorum. Vanadan bir kaçak var. Normal şartlarda bir iki gün sürer bu iş. Kendi adıma da değil haberi yapan adına üzülüyorum. Biz belediye olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur edemeyeceğimiz gibi, bir tek kaynağımızı israf edecek lüksümüz de yok. Ne paramızı ne zamanımızı ne suyumuzu israf edecek bir durumumuz yok. Bu konuda çok titiziz" dedi.