Belediye Başkanı Seçen, Keçeciler Caddesi Esnaflarını Ziyaret Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Keçeciler Caddesi’ndeki esnafları ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Seçen, Keçeciler Caddesi Esnaflarını Ziyaret Etti
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Şehir merkezindeki ticari haraketliliğin en yoğun olduğu merkezler arasında yer alan Keçeciler Caddesi’nde çeşitli meslek dallarında faaliyette bulunan esnafları, işyerlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulundu.

Keçeciler Caddesi esnafları ile sohbet ederek istek ve şikayetlerini de dinleyen Seçen, kendisine iletilen istek ve şikayetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Seçen, esnaf ziyaretinde karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

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