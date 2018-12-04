Belediye Başkanı Seçen, Halkın Sorunlarını Dinliyor

Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisinden randevu almaksızın makamında kabul ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor.

Vatandaşlar tarafından iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili Belediye Başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinin müdürlerine gerekli talimatlarında verildiği halk günü uygulaması başarı ile sürüyor.

Belediye Başkanı Seçen’in makamında düzenlediği halk gününün bugünkü konukları arasında minikler dikkat çekti.

Aileleriyle birlikte Halk Gününe katılan minik çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Görüşme sonrasında Belediye Başkanı Atilla Seçen, iki minik çocuğu daha sonra bir süre sevdi ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen halk günü uygulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez uygulamaya başlattığı uygulama ile vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara direkt olarak kendisinin müdahil olduğunu belirterek, kendisine iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması için yoğun bir gayret gösterildiğini belirtti.

Seçen, uygulamadan vatandaşların memnuniyetini görmekten de büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “ vatandaşlarımız ile iç içe, yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesinin yanı sıra, vatandaşlarımız tarafından hizmetlere ilişkin bizlere oldukça güzel önerilerde sunuluyor. Belediye-Halk dayanışması içerisinde böyle bir uygulamanın başarılı bir şekilde sürmesini görmek beni de ayrıca mutlu ediyor.” dedi.