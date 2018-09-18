Belediye Başkanı Seçen esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Keçeciler Caddesi’ndeki esnafları ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulundu.

Şehir merkezindeki ticari haraketliliğin en yoğun olduğu merkezler arasında yer alan Keçeciler Caddesi’nde çeşitli meslek dallarında faaliyette bulunan esnafları, işyerlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisine iletilen istek ve şikayetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Seçen, esnaf ziyaretinde karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.