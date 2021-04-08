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Vali Becel: "Türk Polis Teşkilatı huzur ve emniyet içinde yaşamasının en büyük güvencelerinden biri olmuştur"
Belediye Başkanı Savran, Polis Haftasını kutladı
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.
Nevşehir 08.04.2021, 15:10
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.
Cansiperane bir anlayışla görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nın Türk milletinin gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyleyen Savran, "Polis teşkilatımızın ülkemizin huzur ve güven içinde olması için başta hain terör örgütleri olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelede ortaya koyduğu başarı milletimizce gurur ve övünç kaynağıdır" diye konuştu.
İl Emniyet Müdürü Artunay’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran’a teşekkür etti.Savran daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan teşkilat mensuplarını ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı.