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Belediye Başkanı Savran, MHP ve BBP’yi ziyaret etti
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, MHP ve BBP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatlarını ziyaret etti.
Nevşehir 08.04.2021, 15:35
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, MHP ve BBP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatlarını ziyaret etti.
MHP İl Başkanı Kaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Savran’a teşekkür etti.
BBP İl Başkanlığı’na ziyaretSavran ve Meclis 1. Başkanvekili Ağır, daha sonra BBP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatını ziyaret etti. Savran, burada da İl Başkanı Yılmaz Osma ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. BBP il ve merkez ilçe teşkilatı yöneticileri ile bir süre sohbet eden Başkan Savran karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.