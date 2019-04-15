Belediye Başkanı Rasim Arı, “Üniversitede ilk adım” etkinliğine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘iki gözümün nuru olarak’ değerlendirdiği gençlerin belediye olarak her türlü destek ve imkan ile yanlarında olduklarını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından il genelinde öğrenim gören Lise son sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘Üniversiteye İlk Adım” etkinliğine katılarak gençlere hitap etti.

Spor Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, bu şehirde yola çıktıkları il günden beri gençlere pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getirdiklerini belirtti. Bu kapsamda ilk Belediye Meclis Toplantısında Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kurularak çalışmalarına başladığını dile getiren Başkan Arı, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri çok rahatlıkla yapacakları bir şehri beraber oluşturacaklarını kaydetti.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Arı, “Gençler bizim iki gözümüzün nurudur. Bu şehirde yola çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir şey var; ‘Bizler gençlere pozitif ayrımcılık yapacağız’ vaadimiz vardı ve bunun da sonuna kadar arkasındayız. Bu kapsamda ilk meclis toplantımızda Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kurduk ve çalışmalarına da başladı. Daha önceden böyle bir müdürlük yoktu. Ve diyoruz ki; ülkeleri zenginler yönetir ama gençler değiştirir. O yüzden bu şehri ve bu ülkeyi ve dünyadaki düzensizliği siz gençlerle birlikte değiştireceğiz” dedi.

“Her Türlü Destekle ve İmkan ile Yanındayız”

Öğrencilerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih etmelerinin gerektiğine inandığını dile getiren Başkan Rasim Arı şöyle konuştu;

“ Burada kendilerine ağabeylik yapan bir belediye başkanları var. Bence bu bile gençlerimizin Üniversite eğitimi konusunda Nevşehir’i tercih etmeleri için yeterli, çünkü eğitim hayatının sağlıklı bir şekilde ve herhangi olumsuzluk ile karşılaşmadan devamını temin etmek için elinden geleni ardına koymayacak ve her türlü desteği verecek bir ağabeyleri var. İkincisi Türkiye’nin en iyi kampüsü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin kampüsü. Genelde Rektörlerin öğrencilerle diyalog sorunu olur. Ancak kendi evlatlarının gözüne bakar gibi öğrencilerin gözüne bakan bir Rektörünüz var. Prof. Dr. Mazhar Bağlı hocamızın bu üniversitenin rektörü olması burayı tercih etmeniz için başlı başına geçerli bir nedendir”

Başkan Arı, Üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarından birinin yurt ve burs olduğuna dikkat çekerken, bu konuda önemli bir çalışma sürecinin içinde bulunduklarını söyledi. Hayırsever insanların üniversite öğrencilerinin burslarının sağlanmasına yönelik ciddi bir çalışmanın içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Arı: “ Gençler eğer, Boğaziçi, ODTÜ gibi Türkiye’nin bir numaralı üniversiteleri kazanacaksanız başım gözüm üzerine. Ve o Üniversiteleri kazanan bu şehirden her bir gencin oradaki eğitimlerini sağlıklı bir şekilde devam etmeleri için yurt ve burs bizden. Belediye imkanları ile üniversite gençlerine burs vermek gibi bir durumumuz yok, ancak bakın biz bu konuda ne yapacağız. Benim de derslerime giren bir hocamız var idi, biz hocamızı belediye meclis üyesi yaptık. Bunu iki şey için yaptık, Bir Vefa örneği, bana hocalık yapmış bir kişi benim belediyemin meclis üyesi olsun. Ve beraberinde bir yanlışa düştüğümüzde beni bir hoca edası ile uyarsın ve yanlıştan muhafaza etsin diye. İkincisi de, Belediye Meclisinde eğitim komisyonunun başına getirelim,

bu şehir evlatlarının gerek Nevşehir içinde veya şehir dışında onlara bir burs imkanı oluşturalım diye. Dolayısıyla bir komisyon kuruyoruz, Nevşehir ve dışında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin bursları için hayırsever insanların sağlayacağı nakit para desteğini bu komisyon marifetiyle üniversitede eğitimlerini sürdüren gençlerimize ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerden Üniversite tercihlerini yaparken daha duyarlı bir yaklaşım ortaya koymalarını isteyen Başkan Arı: “ Nevşehir’de bölümleri olan ve eğitim açısından daha sıkıntı olan illeri tercih etmeyin ve Nevşehir’i tercih edin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih edin. Hem aileniz ve hem de siz hasret çekmeyin, ailenizden uzak durmayın. Her türlü destekle ve imkan ile yanınızdayız. Hem sosyal, hem kültürel ve hem de sportif faaliyetlerinin şehir merkezine dönüşecek. Hepimizde bundan faydalanmış olacaksınız. Bu şehir gençliğinin ve benim aramdaki muhabbeti ve sevgi diyaloğum ile sizleri seviyorum. Bu sevgi ile birlikte bu şehri ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’da, gençlere Üniversite ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi ve gençlerden kendi üniversitelerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Etkinliğin sonunda da Grup B.K.M. ve 4İşlem Müzik Grubu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 01:52