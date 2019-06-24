Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizi modern altyapıya kavuşturuyoruz”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehirde ciddi bir altyapı hamlesi başlattıklarını belirterek, sorunlu tüm bölgelerde altyapının yenilenerek şehre yakışır modern cadde ve sokaklar oluşturacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağında yürütülen altyapı çalışmalarını denetledi. Bu güne kadar yağmur suyu hattı bulunmayan Lale Caddesi’nin bu sorununun çözümü için gerçekleştirilen yağmur suyu hattı yapımı ve içme suyu hattı yenileme çalışmaları hakkında bilgiler alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareket ettiklerini belirten Başkan Arı, Lale Caddesi ve Meteris Meydanı’nın güçlü bir altyapıya kavuşması ve daha sonra bu alana sıcak asfalt dökülmesi için başlatılan çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

“Alt yapı atağı sürecek”

Çalışmalar kapsamında bu güne kadar Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından 1950’li yıllarda döşenen eski pik demir ve asbestli çimento borular sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşendiğini ifade eden Arı, aşırı yağışlarda zaman zaman su baskınlarının yaşandığı bölgede aynı zamanda yağmur suyu hattı imalatının sürdüğünü ifade etti.

Arı: “Bu güne kadar yağmur suyu hattının bulunmadığı Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağına 750 metre uzunluğunda 600’lük ve 1000’lik yağmur suyu boruları döşeyerek bu sayede aşırı yağışlarda Osmanlı Caddesi ve Gazi Stadı yönünden gelecek olan sel sularının önüne geçmeyi hedefledik. Zaman zaman aşırı yağışlarda yollarda oluşan su birikintilerini de bu şekilde önleyeceğiz. Bu çalışmamızı Gülşehir Köprülü Kavşağı’na kadar sürdürerek daha sonra sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız tamamlandığında Lale Caddesi ve devamındaki Mustafa Parmaksız Caddesi altyapısıyla, yaya kaldırımlarıyla, aydınlatmaları, yeşil hattı ve otobüs duraklarıyla modern bir görünüme kavuşacak. Planladığımız bu çalışmalarımızın ardından şehrimizin farklı noktalarında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Başkan Rasim Arı ayrıca, incelemeleri sırasında Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesi üzerindeki esnafları da ziyaret etti. Birlikte çay içerek sohbet ettiği esnaflara ve vatandaşlara gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Arı, esnafların talep ve görüşlerini dinledi.

Lale Caddesi, Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar Arı’ya teşekkür etti.