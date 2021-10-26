Bayram Ekici, TGF'de yeniden Genel Sekreter

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleşen 10. Olağan Genel Kurulu’nda Yılmaz Karaca güven tazeleyerek yeniden TGF Başkanı oldu.

Genel kurulun ardından Yönetim Kuruluna seçilen isimler arasında görev dağılımı da yapıldı.

Başkan Vekili Cafer Esendemir olurken, Cemal İncesoyluer, Rüstem Kaya Tepe, Levent Altun, Necmi Işıksel, Mehmet Mücahit Ceylan ve Mehmet Aydın Genel Başkan Yardımcısı oldu.

NEVŞEHİR TAM KADRO YÖNETİM LİSTESİNDE

Bayram Ekici, Genel Sekreter görevini sürdürürken, Ercihan Çakmak ve Sema Şener Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Mali Sekreter görevine Derya Akbıyık getirilirken, İlker Ülker, Sezai Matur, İbrahim Akkaya, Süleyman Akbulut ve Reşat Akar Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Çalışmalarıyla takdir toplayan Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin (NGC) TGF delegeleri tam kadro yönetim listesinde görev aldı.

NGC Başkan Yardımcısı Melih İlbağı, Yönetim Kurulu yedek listesinde, NGC Genel Sekreteri Alpaslan Körükcü, Denetleme Kurulu yedek listesinde, İbrahim Uysal Onur Kurulu yedek listesinde ve Ayşe Paslanmaz Yüksek İstişare Kurulu yedek listesinde yerini aldı.

TGF’NİN NEVŞEHİR’E GÜVENİ TAM

Nevşehir’den 5 ismin TGF’de görev alması büyük ses getirdi.

NGC’nin 5 isminin TGF yönetiminde görev alması federasyonda Nevşehir’e güvenin tam olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Yaptığı her çalışmayla TGF’de örnek gösterilen NGC, TGF nezdinde takdir toplamaya devam ediyor.