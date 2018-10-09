Başkan Türker’den Gazeteciler Cemiyetlerine Ziyaret

Ocak faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Ali Türker, özellikle Nevşehir’de uyuşturucuya karşı bir savaş başlattıklarını ve Allah’ın izni ile bu savaşın galibi olacaklarını söyledi.

Nevşehir’de yerel basının önemine de değinen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığına verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkü Ocakları Nevşehir İl başkanı Ali Türker ve beraberindeki Heyet, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Koca’yı ziyaret etti.

Ocak faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunan Başkan Ali Türker, bu faaliyetlerin yeni eğitim ve öğretim yılında da artarak devam edeceğini vurguladı. Nevşehir’de yerel basının önemine de değinen Başkan Türker, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığına verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Koca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 16:08