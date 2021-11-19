Başkan Süslü'den Uçhisar halkına önemli çağrı

NEVŞEHİR(MHA) Henüz doğalgaz aboneliklerini yaptırmayan kasabalıların bir an önce belediyeye başvuruda bulunarak işlemlerini yaptırmaları çağrısında bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Kıymetli Uçhisar'lı vatandaşlarım. Bir an önce doğalgaz kullanabilmek için, çalışma yapılan sokaklarda, parsellerde bulunan hanelerin doğalgaz aboneliklerini belediyemize gelerek ivedilikle yaptırmaları gerekmektedir. Doğalgaz siz kıymetli Uçhisar'lı hemşehrilerime hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.