Başkan Seçen, “Okullarımızda eksiğimiz kalmayacak"

2018-2019 yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yeni eğitim-öğretim yılında okulların tüm eksiklerini tamamlayacaklarını söyledi.

Başkan Seçen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizleri başarıya ulaştıracak en önemli kurum okul, en önemli araç ise eğitimdir. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan bir eğitim yuvasıdır. Ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan sevgili öğrencilerimiz de toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Bu değerli varlıklarımızın sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık kişiler olarak yetişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikim ve özgüvenle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için yapılmış en büyük yatırımdır. Yüksek kaliteli eğitim öğretim hizmetleri vermek, milletimiz açısından hayati öneme sahiptir. Bizler de bu asli görevin bilinciyle belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi, eğitime destek vermeye devam edeceğiz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da okullarımızın eksikliklerinin giderilmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının, başta çok kıymetli ve saygıdeğer öğretmenlerimize olmak üzere, geleceğimizin teminatı değerli öğrencilerimize ve çocuklarımızdan hiçbir fedakârlığı esirgemeyen velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."