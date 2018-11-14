Başkan Seçen, Konuklarına Millet Kıraathanesini Gezdirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Konya Ovası Projesi(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’ya, geçtiğimiz günlerde hizmete kazandırılan Millet kıraathanesini gezdirdi ve sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Salonunda bugün başlayan 1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumuna katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’yı Millet Kıraathanesine davet etti.

Davete katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Konya Ovası Projesi(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’ya Millet kıraathanesinin hizmet birimlerini gezdiren Belediye Başkanı Seçen, burada sürdürülen hizmetlere ilişkin olarak bilgiler verdi.