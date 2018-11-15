Başkan Seçen'den Taziye

Belediye Başkan Seçen, merhum Mehmet Uymaz’ ın da cenaze namazına katılarak Uymaz ailesine ve yakınlarına baş sağılığı dileğinde bulundu.

Dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yol düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından , alandaki görevini tamamladıktan sonra araç parkına gitmek üzere Makine İşletme Müdürlüğü’ne seyir halinde olan Greyderin altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Uymaz’ın vefatından duyduğu üzüntüyü mesajında dile getiren Belediye Başkanı Atilla Seçen merhuma yüce Allah’ dan rahmet, geride bıraktığı ailesine Sabr-ı Cemil diledi.

Seçen, yaşanan iş kazası ile ilgili olarak, emniyet ekiplerinin tahkikatının yanı sıra Nevşehir Belediyesi tarafından idari soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yaşanan iş kazası sonrasında vefat eden Mehmet Uymaz’ın Alibey Camiinde kılınan cenaze namazına katıldı. Seçen burada da acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.