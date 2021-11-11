Başkan Savran Bu Akşam Tvnev Ekranlarında Olacak

Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’de Emine Şimşek’in sunduğu ‘Gündem Özel’ programı saat 20.30’da ekranlara gelecek.

Canlı olarak yayınlanacak olan programın bu haftaki konuğu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran olacak.

Programda Savran, göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği çalışmalar ve Nevşehir Belediyesi’nin 2022 yılı projeleri hakkında açıklamalarda bulunarak sosyal medya üzerinden yöneltilen soruları cevaplandıracak.

Program; tvnev’in sosyal medya hesaplarının yanı sıra Başkan Savran’ın facebook hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.