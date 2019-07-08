Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu. Arı, incelemeleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
İncelemeleri sırasında esnaf ziyaretlerinde de bulunan Arı, vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek çalışmalara ilişkin görüş ve öneri dinledi. Cadde de gerçekleştirilen altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar Arı’ya teşekkür etti.
Belediye olarak başlattıkları altyapı atağının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini kaydeden Başkan Arı, Saatçi Hoca Caddesinin de tıpkı Lale Caddesi gibi çalışmaların tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.