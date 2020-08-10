Başkan Parmaksız YKS de Derece Yapan Altınyıldızlı Öğrencileri Ödüllendirdi!

Başkan Parmaksız, 2020 YKS sınavında Türkiye dereceleri yapan ve İlimizi

gururlandıran, Fatma Duygu DEMİRKOL, Emre BİÇKES ve ailelerini, Özel Altınyıldız Fen Lisesi yöneticilerinden Aykut DEĞERLİER ve Türkan YAVUZ ‘ u makamında ayrı ayrı kabul ederek, kendilerini kutladı ve başarılarının devamını diledi .

Ayrıca ilimizden üstün başarılar göstererek, genç nesillerin çıkmasının tüm

Nevşehir halkına gurur ve övünç kaynağı olacağını söyledi. Bu başarı yolculuğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nevşehir Ticaret Odası olarak eğitim – öğretime ve ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydınlık ufukların ışığı gençlerimize büyük önem veriyoruz dedi.

TOBB bünyesinde kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin sağladığı burs imkânları ve en çağdaş teknolojilerle donatılmış kaliteli eğitimi ile ülkemizin geleceğine ışık tutarak, gençlerimize büyük fırsatlar sağlayarak yetiştirdiklerini açıkladı.

Nevşehirli gençlerimizin enerji ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu, bilim - fen ve teknoloji ışığında girişimcilik ruhuyla yeteneklerinin daha da parlayabilmesi için üniversite tercihlerinin kendileri, aileleri ve ülkemiz adına hayırlı olacağını ifade etti.

Fatma Duygu DEMİRKOL mühendislik alanında tercih de bulunacağını, Emre BİÇKES ‘ de kendisinin hayali olan tıp fakültesini istediğini belirttiler.

Nevşehir Ticaret Odası ve TOBB camiası olarak siz başarılı gençlerimize eğitim hayatları boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim dedi.

”Değerli öğrencilerimize yüksek öğrenim hayatlarında başarılar dileyerek, öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen Özel Altınyıldız Koleji Fen Lisesi yönetici ve öğretmenlerini tebrik ediyorum.” dedi. Fatma Duygu DEMİRKOL ve Emre BİÇKES ’e dizüstü bilgisayar hediye etti.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’a öğrencilerimiz adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.